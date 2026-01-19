İstanbul’da Nezaket Atölyeleri ile Akran Zorbalığına Mücadele Başladı

Çeşitli senaryolarla tiyatro gösterimleri yaparak çocuklara doğru ve yanlışı deneyimletmeye yönelik yeni projeler uygulanıyor. İstanbul İli, akran zorbalığına karşı yeni bir girişim başlatarak, 25 ilçedeki okullarda nezaket atölyeleri kurdu. Bu atölyelerin çalışmaları, ilkokul seviyelerinde etkin bir şekilde sürdürülüyor. Projenin yıl sonuna kadar farklı eğitim kademelerinde de hayata geçirilmesi planlanıyor.

NEZAKET ATÖLYESİ UYGULAMASI

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, nezaket atölyesi uygulamalarının ilkokul düzeyinde başladığını; özellikle ikinci dönemde psikolojik dayanıklılık, akran nezaketi ve aile yılı konularını önceliklendirdiklerini açıkladı. Yentür, “İstanbul’un resmi, özel tüm okullarında ve tüm kademelerinde bu üç konu üzerinde yoğun bir çaba gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

EBEVEYNLERİN DE KATILIMI PLANLANIYOR

Nezaket atölyeleri hakkında yer alan bilgilere göre, süreç içerisinde ebeveynlerin de bu atölyelere dahil edilmesi ve çeşitli konularda bilinçlendirme eğitimi verilmesi hedefleniyor.