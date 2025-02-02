İstanbul’da Ocak Ayında Zamlanan Ürünler

FİYATLARI EN ÇOK ARTAN ÜRÜNLER

İstanbul’da ocak ayında bir önceki aya göre fiyatı en fazla artan ürün, diş muayenesi oldu. Bunu sağlık harcamaları dahilinde yer alan dolgu ve diş çekimi takip etti. Eğlence ve kültür harcamaları grubundan edebi kitaplar, uluslararası ulaşım harcamalarından köprü-otoyol ve tünel geçiş ücretleri gibi çeşitli harcamalar da öne çıktı. Ayrıca, otopark, şehir içi ulaşım harcamaları, taksi ve okul servis ücretleri de bu grup içerisinde yer alıyor. Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına ait yeşil soğan ve salatalık da fiyat artışında dikkat çeken diğer ürünler oldu.

FİYATLARI EN ÇOK AZALAN ÜRÜNLER

Ocak ayında İstanbul’da en fazla fiyat düşüşü yaşayan ürün, gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda bulunan kabak oldu. Kabağın ardından karnabahar yine aynı grup içerisinde yer aldı. Giyim ve ayakkabı harcamaları grubunda kadın kazağı ve erkek kazağı gözlemlenirken, gıda ve alkolsüz içeceklerden zeytinyağı da azalan fiyatlar arasında yer aldı. Ek olarak, ütü, kadın hırkası, ıspanak, pırasa, kadın gömleği ve erkek montu gibi birçok ürün fiyatında düşüş yaşadı.

Yayımlanan verilere göre İstanbul’da fiyat değişimlerini etkileyen ana ürün grupları dikkat çekiyor.