İstanbul’da Öğrenme Güçlüğü Kongresi Gerçekleşti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da düzenlenen 3’üncü Uluslararası Katılımlı Öğrenme Güçlüğü Kongresi’nin açılışında önemli mesajlar verdi. Göktaş, “Toplumsal farkındalık, öğrenme güçlüğü yaşayan çocuklara yönelik önyargıları kırmanın en güçlü yoludur. Bu farkındalık, okullarda, ailelerde, medyada ve toplumun her alanında yayıldıkça, çocuklarımızın potansiyelini sınırlayan duvarlar yıkılacak. Yerine, anlayışın, empatinin ve kapsayıcılığın güçlendiği bir eğitim ve toplum kültürü yükselecek” dedi. Bakanlık olarak her çocuğun öğrenme yolculuğunda eşit fırsatlara sahip olmasını ilke edindiklerinin altını çizen Göktaş, ailelere de destek sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

TOPLUMSAL FARKINDALIK VE DESTEK

Kongrede, özel öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler ve ailelerine yönelik yeni yaklaşımlar ele alındı. Bakan Göktaş, “Bilim insanlarını, eğitimcileri, aileleri ve uzmanları bir araya getiren bu platformun, öğrenmenin gücünü, anlamını ve derinliğini yeniden tanımlayacağına inanıyorum” ifadesini kullandı. Bu hafta aynı zamanda Disleksi Haftası olduğunu hatırlatan Bakan, “Her çocuğun farklı bir öğrenme ritmi, kendine özgü bir algı biçimi vardır. İşte tam da bu nedenle, eğitimde tek bir yol, tek bir yöntem yoktur” diye ekledi.

Göktaş, öğrenme güçlüğünün farklı öğrenme biçimlerinin bir yansıması olduğunu ve bu durumu bir eksiklik yerine bir çeşitlilik olarak değerlendirdiklerini belirtti. “Bugün, bu çeşitliliği anlamak ve her bireyin potansiyelini ortaya çıkaracak yolları güçlendirmek için buluştuk” diyen Göktaş, “Öğrenme, sadece bilgiyi aktarma süreci değil, aynı zamanda insanın kendini keşfetme yolculuğudur” ifadelerini kullandı.

ERKEN TANIMANIN ÖNEMİ

Bakan, öğrenme güçlüğünün erken tanısının çocukların hayatında kritik bir dönüm noktası oluşturduğunu vurgulayarak, “Uygun eğitim desteği, çocuğun normal eğitim sürecine hızla uyum sağlamasını mümkün kılıyor” dedi. Eğitimcilerin, rehber öğretmenlerin ve ailelerin iş birliğiyle bu sürecin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Göktaş, bireyselleştirilmiş eğitim programlarının ve destek ağlarının önemini aktardı.

YENİ UYGULAMALAR ÜZERİNE

Göktaş, öğrenme güçlüğü yaşayan bireyler için ‘Türkçe Kolay Dil’ uygulamasını geliştirdiklerini açıkladı. Bu uygulamanın karmaşık bilgileri sadeleştirerek herkesin daha kolay anlayabilmesini sağladığını belirten Göktaş, “Bütün bu çalışmalarımızla sosyal hizmet modellerimizi günümüz koşullarına göre yeniden ele alıyoruz” diyerek, sahadaki ihtiyaçlara hızlı çözümler ürettiklerini vurguladı.

2025 AİLE YILI VE GELECEK VİZYONU

Bakan, 2025 Aile Yılı’nın Türkiye’nin sosyal politikalarında yeni bir vizyonun başlangıcını oluşturduğunu ifade etti. “Bu kongre ile geleceğin eğitim anlayışını, sosyal politikalarını ve insan odaklı yaklaşımını yeniden tanımlıyoruz” diyen Göktaş, disleksiyle yaşayan bireylerin başarılarının konuşulacağı bir zemin oluşturulması gerektiğini belirtti.

DISLEKSİ VE YENİLİKÇİ DÜŞÜNME BİÇİMİ

Son olarak Bakan Göktaş, disleksinin farklı bir düşünme biçimi olduğunu ve bu farklılıkların yenilikçi fikirlerin kaynağı olabileceğini ifade etti. “Her bir bireyin gücünü ortaya çıkararak, destekleyerek yükselen bir Türkiye’yi inşa ediyoruz” diyen Göktaş, toplumun ilerlemesinin bu potansiyeli harekete geçirmekte gizli olduğunu kaydetti.

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, “Bugün artık hastalık olarak tanımlanmayan bu durumun, yalnızca fark edilip doğru şekilde yönlendirildiğinde, bireylerin toplumda ileri ve üretken bir konuma ulaşabileceğini biliyoruz” diyerek, öğrenme yöntemlerinin kişiselleştirilmesinin önemini vurguladı.