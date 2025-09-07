İstanbul’da Okul Servisi Ücretleri Belirlenmedi

OKULLAR YARINDAN İTİBAREN EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA BAŞLIYOR

Okullar, 2025-2026 eğitim-öğretim yılına resmi olarak yarından itibaren giriş yapıyor. Milyonlarca öğrenci okul sıralarını doldurmak için hazırlanırken, veliler de bu süreçte maliyetleri hesaplamaya devam ediyor. İstanbul’daki okul servisi ücretleri henüz belirlenmedi. UKOME’nin açıklaması gereken yeni tarifeler için toplantı yapılmamış olduğundan dolayı bu bilgilerin duyurulması bekleniyor.

VELİLERİN ÖDEME YAPACAĞI ÜCRETLER BELLİ OLDU

UKOME’den yeni karar çıkana kadar velilerin ödemesi gereken ücretler şu şekilde belirleniyor: 0-1 kilometre için aylık 2605 lira, yıllık 23 bin 445 lira; 1-3 kilometre için aylık 2790 lira, yıllık 25 bin 110 lira; 3-5 kilometre için aylık 3015 lira, yıllık 27 bin 135 lira; 5-7 kilometre için aylık 3144 lira, yıllık 28 bin 296 lira. UKOME tarafından belirlenen aylık ücretler, eğitim-öğretim süresi olan 9 ay üzerinden hesaplanıyor. Okulların açık olduğu gün sayısına göre ödenecek miktar değişiyor: 2 gün açık olursa aylık ücretin yüzde 60’ı, 3 gün açık olursa yüzde 75’i, 4 gün açık olursa ise yüzde 90’ı kadar ödeme yapılıyor.

TARİFE DIŞI ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK

Ekstra ücret talepleri tarifenin dışına çıkarmayacak. Öğrenci velileri, sözleşme aşamasında bile tarifenin dışında ücret ödemeye zorlanamayacak. Servis ücretleri yıllık ya da yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek nakit ya da kredi kartı ile ödeme imkanı sunulacak. Kredi kartı ile tek çekim yapılması ya da tek seferde nakit ödeme zorunluluğu getirilmeyecek. Peşin ödemelerde yüzde 5 indirim uygulaması olacak.