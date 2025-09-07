İstanbul’da Okul Servisi Ücretleri Belirsiz

Okullar yarından itibaren resmen 2025-2026 eğitim-öğretim yılına başlıyor. Milyonlarca öğrenci sınıflara dönerken, veliler de okula gidiş geliş maliyetlerini hesaplıyor. İstanbul’da okul servisi ücretleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamış olmasına rağmen henüz belirlenmedi. UKOME tarafından açıklanması gereken yeni tarife için toplantı yapılmadığı için duyuru bekleniyor. UKOME’nin ilk toplantısında okul servisi zammının kesinleşmesi bekleniyor.

VELİLERİN ÖDEYECEĞİ ÜCRETLER

UKOME tarafından yeni bir karar alınana dek, veliler belirli mesafelere göre aylık ve yıllık şu şekilde ücret ödeyecek: 0-1 kilometre için aylık 2605 lira, yıllık 23 bin 445 lira; 1-3 kilometre için aylık 2790 lira, yıllık 25 bin 110 lira; 3-5 kilometre için aylık 3015 lira, yıllık 27 bin 135 lira; 5-7 kilometre için aylık 3144 lira, yıllık 28 bin 296 lira. UKOME’nin belirlediği bu ücretler, eğitim ve öğretim dönemi olan 9 ay üzerinden hesaplanarak toplam tutar belirleniyor. Okulun 2 gün açık olması durumunda aylık ücretin yüzde 60’ı, 3 gün açık olduğunda yüzde 75’i ve 4 gün açık olduğunda ise yüzde 90’ı kadar ödeme yapılması gerekiyor.

TARİFE DIŞI TALEPLER YASAK

Tarifenin dışında bir ücret talep edilmesi mümkün olmuyor. Öğrenci velileri, servis sözleşmesi öncesinde bile tarife dışı bir ödeme yapmaya zorlanamıyor. Servis ücret ödemeleri yıllık veya yarı yıllık bedel üzerinden taksitlendirilerek, nakit ya da kredi kartı ile yapılabiliyor. Kredi kartı ile ödeme yönteminde tek çekime zorlanma ya da tek seferde nakit ödeme yapmaya zorlanma durumu olamıyor. Peşin ödendiği takdirde yüzde 5 indirim uygulanması söz konusu.