İstanbul’da Okul Tatili Kararı Alındı

İSTANBUL VALİLİĞİ TARAFINDAN TATİL KARARI

İstanbul Silivri’de meydana gelen depremler sonrası İstanbul Valiliği okullar için 2 günlük tatil kararı aldı. Deprem, çevre illerde de hissedildiği için komşu illerden de okul tatili haberleri geldi. Bu nedenle vatandaşlar, “Bursa’da okullar tatil mi?” sorusunu sormaya başladı.

TEKİRDAĞ VALİLİĞİ AÇIKLAMASI

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, il genelinde eğitim öğretime yalnızca 24 Nisan 2025 Perşembe günü ara verilmiş. Saat 12.49’da Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ildeki ilk ve orta dereceli okullarda ve kreşlerde eğitim ve öğretime 24.04.2025’te 1 gün ara verildi. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile, malül gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin bu süre zarfında idari izinli sayılacağı belirtildi. Ancak sağlık ve güvenlik birimlerinde görevli personel bu kapsama dahil değil.

BURSA’DA OKULLAR İÇİN BEKLENTİLER

Bursa’da ise okullar yarın tatil edilmedi. Depremlerin etkisine bağlı olarak akşam saatlerinde konu ile ilgili resmi bir açıklamanın yapılması bekleniyor.