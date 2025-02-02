İstanbul’da Okul Temizliğinde Yükümlüler Görev Alıyor

KÜÇÜKÇEKMECE’DE OKUL DESTEĞİ PROJESİ

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projede, Küçükçekmece ve Avcılar’da belirlenen 35 okulun temizlik, çevre düzenlemesi, bakım ve onarım çalışmaları, denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlüler tarafından gerçekleştiriliyor. Yükümlü Sabri Gugoğlu, “Topluma hizmet için bize fırsat verdiler. Biz de çok mutluyuz. Faydalı işler yaptığımız için seviniyoruz” şeklinde bir ifade kullanıyor. Bu proje, denetimli serbestlik kapsamındaki bireylerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalışmasını hedefliyor.

TOPLUMSAL FAYDA VE KİŞİSEL GELİŞİM

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, ‘Okuluma Destek Projesi’ni geliştirerek yükümlülerin, Küçükçekmece ve Avcılar’da seçilen 35 okulun temizlik, çevre düzenlemesi, mini bakım ve onarım işlerine katılımını teşvik ediyor. İnfaz ve koruma memurlarının süreklediği denetim altında yükümlüler, okul bahçelerini süpürüyor, sınıf ve koridorların temizliğini sağlıyor. Projenin temel amacı, yükümlülerin topluma verdikleri zararı telafi etmeleri ve toplumsal değerlere saygılı bireyler olarak toplumda yer almalarıdır. Ayrıca öğrencilere yarı tatilin ardından daha sağlıklı bir eğitim ortamı sunmak hedefleniyor.

PROJENİN İZLENİMİ YAPILDI

Küçükçekmece Denetimli Serbestlik Müdürü Resul Emrah Bilgin ve ekibi, Avcılar Sabancı 50. Yıl Anadolu Lisesi’nde yükümlülerin faaliyetlerini yerinde gözlemledi ve projeye katıldıkları için teşekkürlerini iletti. Projeye katılan yükümlülerden Serhat Kahraman, “Kamuda bir işte görevlendirildik. Çocuklarımıza temiz bir okul sağlamak için çalışıyoruz” dedi. Sabri Gugoğlu ise projeye katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Topluma hizmet için bize fırsat verdiler. Biz de çok mutluyuz. Faydalı işler yaptığımız için seviniyoruz. İyi ki denetimli serbestlik var” diye belirtti. Diğer yükümlü Anıl Öztürk, “Kamu hizmetinde görev almak, kardeşlerimize güzel, temiz yerler sağlamak istiyoruz” şeklinde görüş belirtti. (DHA)