İstanbul’da Okullar İki Gün Tatil

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN TATİL KARARI

İstanbul Silivri’de meydana gelen depremler sonrası, İstanbul Valiliği tarafından okullarda iki günlük tatil kararı alındı. Depremin çevre illerde de hissedilmesi sebebi ile komşu illerde de okul tatili ile ilgili haberler gündeme geldi. Özellikle Kocaeli’deki okulların durumuna merak ediliyor.

KOCABILİ’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli il genelinde resmi ve özel tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer kurslarda eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, “Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır.” ifadesi yer aldı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olan personelin izin kapsamı dışında olduğu da kaydedildi. Kocaeli’de yarın için okulların tatil edilmediği bildiriliyor. Ancak depremlerin durumu göz önünde bulundurularak akşam saatlerinde konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.