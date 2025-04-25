İstanbul’da Okullar Tatil Edildi

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN OKULLAR İÇİN TATİL KARARI

İstanbul Silivri’de meydana gelen depremler sonrası İstanbul Valiliği, okullarda iki gün tatil yapılacağını bildirdi. Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle komşu illerde de benzer okul tatili haberleri duyuldu.

KOCAELİ’DE OKULLAR TATİL Mİ?

25 Nisan Cuma günü Kocaeli’deki okulların tatil olup olmadığını merak edenler için il genelinde bütün resmi ve özel eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ve diğer çeşitli kurslarda bir gün eğitim ve öğretime ara verileceği duyuruldu. Açıklamada, “Kamu kurumlarında çalışan malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile eğitim öğretime devam eden 10 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personellerimiz (kurum çalışma işleyişinde mesaisi zaruri olanlar hariç) 1 gün idari izinli sayılacaktır.” denildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Açıklamada, kurumların çalışma düzeninde mesaisi zaruri olan personelin izin kapsamının dışında olduğu vurgulandı. Kocaeli’de, henüz yarın için okulların tatil edildiğine dair bir haber yok. Depremlerin gelişimine bağlı olarak akşam saatlerinde resmi bir açıklama yapılması öngörülüyor.