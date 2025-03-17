İstanbul’da Okullar Tatil Mi? Valilik Açıklaması

YAĞIŞLAR BAŞLADI, OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında Türkiye’nin birçok bölgesinde yağış etkili olmaya başladı. Özellikle İstanbul’daki okulların tatil olup olmayacağı sıkça merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha da yoğun kar yağışı uyarısıyla dikkat çekiyor. “İstanbul okullar tatil mi?” sorusu da gündemde kalıyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre, 17 Mart 2025 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu, Göller Yöresi ile Orta Karadeniz’in iç kısımlarında, zamanla yüksek kesimlerde başta olmak üzere Doğu Karadeniz’de, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarın hızı 50-70 km/saat, Doğu Karadeniz’in yükseklerinde ise 80-90 km/saat seviyelerine ulaşabileceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu rüzgarın akşam saatlerine doğru etkisini kaybetmesi bekleniyor. Ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve zehirlenmelere karşı dikkatli olunmalı.

DENİZLERDE FIRTINA TEHLİKESİ

Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz’de fırtına ihtimali bulunuyor. Batı Karadeniz’in batısında, özellikle 18 Mart 2025 Salı günü öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın kuvvetinin 50-75 km/saat olarak tahmin edildiği bildiriliyor. Doğu Karadeniz’de de aynı tarihten itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden fırtına bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

SOĞUK HAVA VE ZİRAİ DON RİSKİ

Balkanlar üzerinden gelecek olan soğuk ve yağışlı havanın, batı ve iç kesimlerde zirai don oluşturabileceği vurgulanıyor. 18 Mart 2025 Salı gecesi, Marmara, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun batısında zirai don hadisesinin, Çarşamba, Perşembe ve Cuma geceleri orta şiddette ve yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Tarım ile ilgilenen vatandaşların bu duruma karşı tedbir almaları öneriliyor. Meteorolojinin il ve ilçelere yönelik sıcaklık tahminlerini takip etmesi önem taşıyor.

İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

18 Mart 2025 Salı günü için İstanbul Valiliği’nden herhangi bir tatil açıklaması henüz gelmedi. Vatandaşların konuya dair gelişmeleri dikkatle takip etmeleri öneriliyor.