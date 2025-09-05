İstanbul’da Olağanüstü Kurultay Gerçekleşecek

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY BAŞVURUSU

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul İl Yönetimi’ne atanan kayyum kararı sonrası önemli bir hamle yaparak olağanüstü kurultay düzenlemek için Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na başvurdu. 900’ün üzerinde delegenin imzası ile yapılan bu başvuru neticesinde, olağanüstü kurultayın 21 Eylül’de gerçekleştirileceği duyuruldu.

İLK AÇIKLAMALAR GELDİ

Kurultayla ilgili ilk açıklama, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’den geldi. Çiftçi, “Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz” dedi. Ayrıca, “Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık köklü tarihi boyunca her türlü baskıya, engellemeye ve müdahaleye rağmen halk iradesini savunmuş; demokrasiden, hukuk devletinden ve özgürlüklerden asla taviz vermemiştir” şeklinde ifadeler kullandı. Çiftçi, bu olağanüstü kurultayın yalnızca partinin geleceğine değil, Türkiye’de çok sesliliğe, çoğulculuğa ve demokratik siyasete duyulan inancı yeniden ortaya koyacağını belirtti.

MAHKEME KARARI VE SONRASINDAKİ GELİŞMELER

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Kongresi’nin iptali için açılan davada ara karar vererek Özgür Çelik başkanlığındaki il yönetimini görevden uzaklaştırmıştı. Bu mahkeme kararının ardından, CHP’den 2024 yılında ayrıldığını açıklayan Gürsel Tekin kayyum olarak İstanbul İl Başkanlığı’na atanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gürsel Tekin’in partiden ihraç edildiğini belirtirken, mahkeme tarafından görevlendirilen diğer kişilerin de gerektiğinde ihraç edileceğini ifade etti.

KONGRELERDE YENİ GELİŞMELER

Mahkeme kararıyla geçici olarak göreve getirilen İstanbul İl Yönetimi’ndeki isimlerden Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, yönetimden çekildiklerini açıkladı. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu, CHP’nin İstanbul’da düzenleyeceği kongrelerin iptaline ilişkin alınan kararlara karşı yapılan itirazı değerlendirmek üzere toplandı. 2,5 saatlik toplantının ardından YSK Başkanı Ahmet Yener, kongrelerin yapılacağını duyurdu. “Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir, Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin almış olduğu kararlar, tam kanunsuzluk nedeniyle kaldırılmış ve kongrelerin kaldığı yerden devamına karar verilmiştir” dedi.