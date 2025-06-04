İstanbul’da Olay Yalanlandı: Vurmadım, Kızı Korumak İstedim

İSTANBUL’DA DARPA YOL AÇAN TARTIŞMA

İstanbul Maltepe’deki Marmaray Süreyyapaşa İstasyonu’nda meydana gelen darp olayı, sosyal medyada ve kamuoyunda geniş yankı buldu. İki çocuğuyla seyahat eden baba Deniz Eroğlu’nun, bir kadın yolcuyla yaşadığı tartışma sonrasında yumruklu bir saldırıya uğraması, büyük bir infiale neden oldu. Olayla ilgili olarak “mavi gömlekli” olarak anılan İbrahim Aktan, Hürriyet gazetesi muhabirlerine yaşadığı süreci anlattı.

VURMADIM, KIZI KORUMAK İSTEDİM

Aktan, olay anında genç kızı korumak amacıyla sözlü olarak müdahale ettiğine dikkat çekti. “O yumruk atan şahsı ‘Niye bu tonda konuşuyorsun?’ diye uyardım. Sarışın bir kadın, uyarıma ‘Sen niye karışıyorsun?’ dedi. Ben de dayanamadım. Kızın üzerine çok gidiyorlardı. Sadece sözlü uyarı yaptım. O adamın vuracağını hiç düşünmemiştim” ifadelerini kullandı. Yumruğun Ekrem Dur tarafından atıldığını ileri süren Aktan, kendisinin araya girip durumu ayırmaya çalıştığını belirtti. “Yumruk yiyen adam bana ‘Senin yüzünden böyle oldu’ diyerek işin bana patladığını söyledi. Kesinlikle vurmadım, görüntüler var” şeklinde konuştu.

SOSYAL MEDYA ETKİSİ VE HEDEF HALİNE GELİŞİ

Süreyyapaşa durağında trenden inen taraflar arasında yaşanan gerilim devam etti. Aktan, Deniz Eroğlu’nun kendisine saldırdığını ve gömleğini yırttığını aktardı. Olayın cep telefonu ile kaydedilip sosyal medyada dolaşılmasıyla “mavi gömlekli çocuk” olarak hedef haline geldiğini ifade eden Aktan, “Sosyal medyadaki eksik bilgiler ve görüntüler bu algıyı doğurdu. Olay üstüme patladı” dedi. Eroğlu’nun ailesinin kendisini arayarak “Kızımızı yalnız bırakmadığın için teşekkür ederiz” dediklerini de ekledi.

TEHDİTLER VE SAKLANMA DURUMU

Olaydan sonra Aktan’ın hayatı tamamen değişti. Gözaltına alınıp, savcılık talimatıyla serbest bırakıldığının ardından sosyal medyada kimlik bilgilerinin ifşasıyla birlikte ölüm tehditleri almaya başladı. “Telefonlarım aranmaya başladı. ‘Seni öldüreceğiz, keseceğiz, kafanı koparacağız’ diyorlar. Ailem ve ben başka bir yerde saklanıyoruz. Kız kardeşim ve annemin psikolojisi bozuldu” şeklinde konuştu. “Mavi gömlekli” olarak anılmasından dolayı artık mavi gömlek giymeyeceğini de ekledi.

ÇOCUKLARIN DURUMU BENİ ÜZÜYOR

Aktan, olay esnasında Deniz Eroğlu’yla yaşadığı gerilimi de anlattı. Eroğlu’nun durakta kendisine sataştığını ve tehdit ettiğini belirten Aktan, “Yanına gidip ‘Kaç yaşında adamsın, çocukların var, değdi mi buna?’ dedim. Sinirlenmiştim, istemsizce yüzümde bir gülümseme belirdi. Güvenlikler gelince o önce bana vurdu, küfür etti. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Her şey çok ani gelişti, çocukları düşünemedim. Herkes gibi ben de çocukların o hali için çok üzüldüm” dedi.

ŞİKAYET VE TARTIŞMA

Bu olayın bir diğer boyutu, tartışmanın merkezinde yer alan 18 yaşındaki Zehra A.’nın Deniz Eroğlu’ndan şikayetçi olması oldu. Genç kız, 1 Haziran’da polise verdiği ifadede, Eroğlu’nun kendisine hakaret ettiğini ve başörtüsünü kastederek “Sizden her yerde var, ayak altındasınız” gibi sözler söylediğini öne sürdü. Ayrıca, Zehra A.’nın olay sırasında ağlamaya başladığı ve kalabalık nedeniyle uzaklaşamadığı belirtildi.