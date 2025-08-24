Haberler

İstanbul’da Ölü Bulunan Kız Defnedildi

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİNİN TRAJİK Ölümü

İstanbul’un Beşiktaş semtindeki evinde ölü olarak bulunan üniversite öğrencisi genç kız, Amasya’da son yolculuğuna uğurlandı. Edinilen bilgilere göre, iç mimarlık bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Helin Uçar (24) ile bir süre haberleşemeyen ailesi, durumu endişe verici bulup İstanbul’a gitti. Evin kapısını çilingir yardımıyla açan yakınları, genç kızı yerde hareketsiz hâlde buldu.

Olay Yeri İncelemeleri VE SORUŞTURMA

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde, Helin Uçar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri, detaylı araştırmalar yaparak olayla ilgili bir soruşturma başlattı. Özel bir üniversitede eğitim alan genç kızın cenazesi, Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çaydibi köyünde memleketinde defnedildi. Cenaze töreninde yakınları büyük bir üzüntü yaşadı.

Pamukkale’de Yangın Kontrol Altına Alındı

Pamukkale'deki Honaz Dağı eteklerinde çıkan orman yangını, gece boyunca süren müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmaları için 380 personel ve 9 helikopter görevde.
Arhavi Off-Road Yarışları Heyecan Dolu

51. Uluslararası Arhavi Kültür ve Sanat Festivali'nde yapılan off-road yarışlarında iki aracın devrilmesiyle yaralanma olmadan olay atlatıldı; pilotların soğukkanlılığı takdir topladı.

