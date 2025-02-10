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Ekonomi

İstanbul’da Olumsuz Hava Şartları Nedeniyle Uçuşlar İptal

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İSTANBUL’DA UÇUŞLARDA İPTAL ORANLARI ARTIYOR

İstanbul’da beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan yarın gerçekleştirilmesi planlanan uçuşların yüzde 5’i iptal edildi. Çarşamba günü yapılması öngörülen uçuşların ise yüzde 10’u iptal durumu yaşayabiliyor.

METEOROLOJİK DURUM VE AÇIKLAMALAR

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamalara göre, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından 11 Şubat 2025 tarihine ait uçuşların yüzde 5’lik bölümünün, 12 Şubat 2025 tarihindeki uçuşların ise yüzde 10’unun iptal edileceği bilgisi verildi.

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