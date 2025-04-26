İstanbul’da Olumsuzluk Yok Duyuruldu

ARTÇI DEPREM SONRASI AÇIKLAMA

İstanbul’un Valisi Davut Gül, akşam saatlerinde meydana gelen artçı sarsıntı sonrası herhangi bir kötü durumun olmadığını duyurdu. Vali Gül, AFAD verilerine dayanarak bu akşam saat 20.40’ta meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki artçı depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

TEDBİR ÖNEMLİ

“Değerli İstanbullular, ilimizde meydana gelen ve zaman zaman hissedilen artçı sarsıntılar, uzmanlarımızın da belirttiği üzere ana depremden sonra yaşanan olağan süreçlerin bir parçasıdır.” diyen Gül, “Valiliğimize ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. İl ve ilçe afet yönetim merkezlerimiz 7/24 görevlerinin başındadır.” ifadesinde bulundu. Ayrıca, “Unutmayalım; tedbirli olmak önemlidir, panik yapmak ise riski artırır. Rabb’im şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin.” şeklinde ekledi.