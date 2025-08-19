İstanbul’da Operasyon, 14 Şüpheli Tutuklandı

İSTANBUL’DA OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Selahattin Yılmaz’ın liderliğini yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirdi. İstanbul merkezli olarak Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun dahil toplam 5 ilde yapılan operasyonda, aralarında avukatlar Cem Duman ve Semra Ilık’ın da bulunduğu 10 kişi tutuklandı. Özellikle Cem Duman’ın sosyal medyadaki paylaşımları ve gösterişli yaşam tarzı oldukça dikkat çekti.

TEPKİLERİ ARTIYOR

Cem Duman’ın duvarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafının asılı olduğu bir resim tepkilere yol açtı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda isim vermeden Cem Duman’ı hedef aldı. Saral’ın paylaşımında yer alan ifadeler oldukça dikkat çekici: “AK Parti’nin yıllardır temsil ettiği millet iradesi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesi, hiçbir şahsın şahsi çıkarlarına alet edilemeyecek kadar kutlu ve değerlidir.”

DAVALARIN AHLAKI VURGULANDI

Saral devam ederek, “Ne yazık ki, kendisini ‘dava insanı’ gibi gösterip aslında şahsi menfaat ve gösteriş peşinde koşan birtakım şahıslar, Erdoğan’ın ismini ve fotoğrafını ticari bir malzeme haline getirmeye kalkışmaktadır. Bu durum, sadece dava ahlakına değil, devlet ciddiyetine de yapılmış büyük bir saygısızlıktır.” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

MEMLEKETE HİZMET VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mücadelesinin lüks yaşamların ve kişisel menfaat hesaplarının ötesinde, milletine hizmet eden samimi kadrolara ait olduğunu vurgulayan Saral, “Cumhurbaşkanımızın adını kendi çıkar düzenine perde yapanlara açıkça söylüyoruz: Bu dava ne sizin çantanıza, ne de şahsi menfaat hesaplarınıza sığar!” diyerek durumu net bir şekilde ifade etti. Ayrıca, “Devletimizin kudreti ve milletimizin iradesi, bu tür istismarcılara asla geçit vermeyecektir.” şeklindeki ifadeleriyle devlet ciddiyetini ön plana çıkardı.