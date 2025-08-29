İstanbul’da Operasyon Düzenlendi, Düzensiz Göçmenler Yakalandı

İSTANBUL’DA OPERASYON DÜZENLENDİ

İstanbul’da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçmenlere karşı büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına çıkmak için “şok evi” olarak adlandırılan adreslerde bekleyen düzensiz göçmenlere yönelik, Özel Harekat polislerinin desteğiyle harekete geçti.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Zeytinburnu ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis ekipleri kapsamlı güvenlik tedbirleri aldı. Belirlenen 3 adrese Zeytinburnu Yeşilyol D Sokak’ta baskın düzenleyen ekipler, çok sayıda düzensiz göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan düzensiz göçmenler için sınır dışı işlemler başlatıldı. Yakalama yapılan evlerde arama yapan polis ekipleri, operasyonu Zeytinburnu dışında da 2 ilçede eş zamanlı bir şekilde gerçekleştirdi.