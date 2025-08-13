İstanbul’da Operasyonlar Gerçekleştirildi, 69 Tutuklama Yapıldı

İSTANBUL EMNİYETİ’NİN OPERASYONLARI BAŞARILI GEÇTİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç çetelerine karşı gerçekleştirdikleri operasyonlarla 15 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında 14 ilçede 105 şüpheliyi yakaladı. Yapılan bu operasyonlarda 69 suç çetesi üyesi tutuklandı. Operasyon sonucunda, kurusıkıdan dönüşüm yapılmış 111 tabanca, 751 mermi ve bir el bombası ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, suç ağları ve yeni nesil motosikletli suç çetelerine yönelik kesintisiz olarak devam eden operasyonlar neticesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir ayda yoğun bir çalışma gerçekleştirdi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyeti Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar çerçevesinde “tehdit”, “yağma” ve “kurşunlama” olaylarına karışan, silah üretimi, ticareti ve kaçakçılığı yapan şüpheliler detaylı bir incelemeye alındı. “Yeni nesil çete” olarak adlandırılan motosikletli suç çetelerine yönelik teknik ve fiziki takip yapıldı ve belirlenen adreslere eşzamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İstanbul’da 15 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında Bağcılar, Kadıköy, Sarıyer, Şile, Sultangazi, Bahçelievler, Beylikdüzü, Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Silivri, Avcılar ve Zeytinburnu bölgelerinde çok sayıda adrese operasyon yapıldı ve 42 farklı eyleme karıştığı tespit edilen 105 şüpheli gözaltına alındı.

ELE GEÇİRİLENLER İÇİNDE BÜYÜK MİKTARDA SİLAH VAR

Özel Harekat Timleri’nin de katıldığı bu baskınlarda, kurusıkıdan yapılmış 111 tabanca, 1 el bombası, çeşitli çap ve boyutlarda 751 mermi, 474 parça ateşli silah mekanizması, 124 namlu, 2 delici ve kesici alet, 2 taşlama makinesi, 4 bin 100 lira ile 17 bin 960 euro para ele geçirildi. Emniyetteki işlemler tamamlandıktan sonra 4 şüpheli serbest bırakıldı. Adli makamlara sevk edilen 85 şüphelinin 16’sına adli kontrol hükümleri uygulandı ve 69’u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇLA MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Yine bu sabah İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyurulan operasyonda, 6 farklı işyeri kurşunlama olayına karıştığı belirlenen 14 zanlı ve silah ticareti yapan 2 şüpheli ile toplam 16 kişi yakalandı. Zanlıların polisteki ifade işlemleri sürerken, ele geçirilen silahlar emniyette basın mensuplarına sergilendi. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, basın toplantısında, “Suç ve suçluyla mücadelede geri adım yok, taviz yok” diyerek suç ve suçlularla olan mücadelenin kararlılıkla süreceğini dile getirdi. Yıldız, “Çeteler ve illegal yapılar, devletimizin kadife eldivenin içerisindeki çelikten yumruğuyla mutlaka karşı karşıya kalacaklardır” ifadesini de kullandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak, şehir eşkıyalarına ve motosikletli suç çetelerine müsaade etmeyeceklerinin altını çizdi.