İstanbul’da Organize Suçlara Operasyonlar! 69 Kişi Tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, suç örgütlerini ortaya çıkarmak ve şüphelileri yakalamak amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

SON BİR AYDA 85 GÖZALTI

15 Temmuz ile 13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, İstanbul genelindeki iş yeri kurşunlama, tehdit, yağma, kasten yaralama, ruhsatsız silah üretimi ve kaçakçılığı gibi suçlara karışan şüphelilerin kimlik ve adresleri belirlendi. Bağcılar, Kadıköy, Sarıyer, Şile, Sultangazi, Bahçelievler, Beylikdüzü, Ataşehir, Bakırköy, Beşiktaş, Fatih, Silivri, Avcılar ve Zeytinburnu bölgelerinde düzenlenen operasyonlarla 42 farklı eyleme karışan toplamda 85 kişi gözaltına alındı.

BÜYÜK MİKTARDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen adres aramalarında 111 ruhsatsız tabanca, bir el bombası, 751 mermi, 474 silah mekanizması, 124 namlu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 100 lira ile 17 bin 960 euro ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 69’u tutuklandı. 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca, 6 farklı iş yeri kurşunlama olayına karışan 14 şüpheli ile silah ticareti yaptığı belirlenen 2 zanlı da operasyonlarla gözaltına alındı.

ŞEHİR EŞKIYALARINA GEÇİT YOK

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Caddesi’nde yapılan operasyonlarda ele geçirilen silahların sergilendiği alanda personeli tebrik etti. Yıldız, suç ve suçlularla mücadelede taviz vermeyeceklerini dile getirerek, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak suçun ve suçlunun karşısında kararlılıkla duruyoruz. Şehir eşkıyalarına ve motosikletli çetelere asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimizin kadife eldiveni içindeki çelik yumruğuyla mutlaka karşılaşacaklar. Sahada 7/24 İstanbul halkının huzuru ve güveni için çalışmalarımız devam ediyor,” şeklinde konuştu.