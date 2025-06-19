İstanbul’da Orman Yangınları Konferansı Başladı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUŞULUYOR

İstanbul’da “İklim Değişikliği ile Bağlantılı Orman Yangınlarının Önlenmesi, Azaltılması ve İzlenmesine Yönelik Yenilikçi Teknolojiler ve Yöntemler” başlıklı bir konferans başladı. Avrupa Birliği’nin desteklediği ve Türkiye, Bulgaristan, Moldova ile Ukrayna’nın katılım sağladığı “Ortak Direnç (Co-Resilience) Projesi” kapsamında İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe, AB temsilcileri, proje yürütücüleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, akademisyenler ve yangına acil müdahale uzmanları katılıyor.

ORMANLARIN ÖNEMİ VURGULANDI

Açılışta İstanbul Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, ormanların toplum ve çevre yaşamında su rejimi ve iklim düzenleme, toprağı koruma ile çevre kirliliğini önleme gibi yaşamsal işlevlerinin bulunduğunu belirtti. Artan sanayileşmenin ve kentleşmenin ormanların karbon depolama ve biyolojik çeşitliliğin korunması gibi değerlerini öne çıkardığını dile getiren Derince, “Ormanların korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir anlayışla yönetilmesi, ulusal politikaların ötesinde uluslararası politikaların da ana gündemini oluşturuyor.” dedi. Yangınların, sadece ağaçları değil, biyolojik çeşitliliği ve ekosistemi de tehdit ettiğini hatırlatan Derince, “Ormanlarımızın yüzde 64’ü yangın açısından riskli bölgelerde yer alıyor. Bu alanlardaki 15 milyon hektar orman, birinci ve ikinci derecede yangına hassas. Yaz aylarında çok sayıda orman yangını meydana geliyor ve binlerce hektar ormanlık alan yok oluyor. 1937’den bu yana 1 milyon 197 bin hektar orman alanı yangınlar sonucu tahrip oldu.” şeklinde konuştu.

TEHDİT ARTIK KÜRESEL

Birleşmiş Milletler Orman Forumu (UNFF) Başkanı ve Orman Genel Müdürlüğü Başmüfettişi İsmail Belen, orman yangınlarının küresel bir tehdit oluşturduğunu ifade etti. Belen, “Her yıl dünyada yaklaşık 400 milyon hektar alan yanıyor. Bunun 75 milyon hektarı ormanlık alan. Son 10 yılda, yıllık yanan alan her sene düzenli olarak yüzde 6-7 artış gösteriyor. 2050-2100 yılları arasında dünyada yanan alan yüzde 50 artacak ve bu büyüklükte bir tehdit bizi bekliyor.” dedi. Yangın tehdidinin artık sadece Akdeniz ile sınırlı kalmayıp, Karadeniz ve kuzey bölgelere doğru yayıldığını ifade eden Belen, projenin geleceği yöneten ve yönlendiren bir yapı olduğuna dikkat çekti. Konferansın ilk gününde yangın önleme süreçleri, etkili müdahale ve işbirliği modelleri gibi konularda sunumlar yapıldı. Etkinlik farklı oturumlarla devam edecek.