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İstanbul’da Oto, Otobüse Çarptı: 1 Ölü

KAZA SONUCUNDA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İstanbul’da meydana gelen trafik kazasında, otomobilin otobüse ve refüje çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, dört kişi ise yaralandı. D-100 kara yolunun Kartal yönünde seyreden Emrah D. yönetimindeki 41 H 5426 plakalı araç, Tuzla mevkisinde aynı istikamette ilerleyen bir otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

KAZA YERİNE GÜVENLİK VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayın ardından kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, otomobilin içinde sıkışan Ayşe D.’yi kurtardı. Ancak sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ayşe D. hayatını kaybetti. Yaralanan otomobil sürücüsü Emrah D. ile araçta bulunan üç kişi, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

ULAŞIM DEĞİŞİKLİK GÖRDÜ

Kazanın ardından yol, ulaşım açısından kapandı. Ancak gerekli çalışmalar tamamlandıktan sonra kara yolu tekrar trafiğe açıldı.

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