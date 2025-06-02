İstanbul’da OTOBÜS DOLULUK ORANI YÜZDE 95

GÜNDELİK BİR YOĞUNLUK BAŞLIYOR

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldıkça, İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda hareketlilik artmaya başladı. Otobüs doluluk oranları şu an itibarıyla yüzde 90-95 seviyelerine ulaştı. Tatil yapacak olanlar, memleketlerine veya tatil bölgelerine gitmek üzere otogarda kalabalık oluşturmaya devam ediyor. Yetkililer, asıl yoğunluğun 4 Haziran Çarşamba günü mesai bitiminden sonra yaşanabileceğini düşünüyor. Bilet fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 30 artış gösterdiği ifade ediliyor.

YOĞUNLUKTA DÜŞÜŞ GÖRÜLÜYOR

Firma yetkilisi Hayri Başoğlu, “Geçen yılla kıyasladığımızda daha düşük yolcu kapasitesi var. Çünkü uçak ve tren sayıları aşırı fazla. Bir de okulların kapanmamış olmasından ve tatilin kısa olmasından dolayı fazla bir yoğunluk olmadı” diyor. Her ne kadar doluluk oranı yüzde 95’e ulaştıysa da, yaz sezonunun henüz başlamadığı ve tatil sürelerinin kısıtlı olması nedeniyle yüksek bir yoğunluk beklenmiyor.

DÜŞÜK YOĞUNLUK SÜRÜYOR

İstanbul-Tokat seferleri düzenleyen siyami Temiz, “Bayram yoğunluğu geçmiş yıllara nazaran şu an daha ağır gidiyor. Beklediğimiz yoğunluk 4 Haziran Çarşamba günü. Her zaman olduğu gibi bayramdan 2 gün önce” sözlerini vurguluyor. Diğer yandan, yetkili Necati Barut, genel olarak “Geçen yıla oranla bu yıl hiç yoğunluk yok. İnsanlarımız gitmek istiyor, gidemiyorlar. Ama yoğunluk maalesef yok” açıklamasında bulunuyor.

BİLET FİYATLARI YÜKSEK

Yusuf Karasu, bu bayramda yoğunluk olmadığını belirtirken, “Bayram tatili az olduğu için yoğunluk yok. Ek sefer olmaz. Zaten alıcı da yok” diyor. Örnek bilet fiyatlarının İstanbul’dan Adıyaman’a 1.600 lira, Gaziantep’e 1.900 lira, Diyarbakır’a 2.000 lira olduğunu belirtiyor. Fiyatların yüksekliği, birçok kişinin memlekete gitmesini engelleyebiliyor.

OTOGARDAKİ GÖRÜŞLERİ

Zonguldak’a giden Ayşe Can, “Her zaman kendi arabamızla gittiğimiz için ilk defa otobüsle yolculuk yapıyorum. Biletler biraz pahalı. Otogar çok yoğun değil” şeklinde ifade ediyor. Zonguldak’a giden Şaban Arabacı da “Fiyatlarda bence sıkıntı yok. Eskisi kadar bir yoğunluk da yok” diyor. Üniversite öğrencisi Elif Buse Şengül, “Bayram için ailemin yanına Erzincan’a gidiyorum. Uçak biletleri çok pahalı olduğu için bu kez otobüsle gidiyorum” derken, diğer öğrenci Sena Sabuncu da “Biletimi rahat bir şekilde aldım. Normalde 350 liraydı, ama şu anda 600 liraya kadar dayanmış” diyerek bilet fiyatlarındaki artışa dikkat çekiyor.