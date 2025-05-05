İstanbul’da Otomobil, Bekçiyi Uçurdu

KAZANIN GERÇEKLEŞTİĞİ AN

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin inşaat bekçisine çarparak şantiye alanına uçması sonucu kaza meydana geldi. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza, gece saatlerinde Arnavutköy İlı Haraççı Mahallesi’nde gerçekleşti. Süleyman Batur yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarında bekçilik yapan şahsa çarptı. Çarpışmayla birlikte bekçi ve otomobilin şantiye alanına uçtuğu görüldü.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kaza sonucunda, şantiye bekçisi Muhammet Kılıçkara ve otomobil sürücüsü Süleyman Batur yaralandı. Olayın ardından durumun acil olduğu ihbarı üzerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yaralı iki kişi hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜLER VE İNCELEME

Kaza anına dair görüntüler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Cezalı bekçi Muhammet Kılıçkara’nın, kazadan önce bekçi kulübesinin yanında çay içtiği ve otomobilin bekçiye çarptıktan sonra onunla birlikte şantiye alanına uçtuğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.