“İstanbul’da Otomobilde Kadın Cesedi Bulundu”

OTOMOBİLDE BULUNAN CESET DURUMU

İstanbul’da, bir otomobilin arka koltuğunda ceset bulundu. Olay, saat 13.00 sıralarında Şişli’deki Ergenekon Caddesi üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, çevredeki insanlar park halindeki 34 CKL 513 plakalı aracın içerisinde bir kişinin uzun bir süre hareketsiz durumdayken buldu.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Otomobildeki kişiyi uyandırma çabalarının yetersiz kalması üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine hızlıca olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri aracın kapısını açarken, sağlık ekipleri yaptıkları inceleme neticesinde kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bu gelişme sonrası polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

KİMLİK BELİRLEME VE CENAZE İŞLEMLERİ

Yapılan ilk incelemelerde, cesedin 53 yaşındaki Osman Eren’e ait kimlik belgesi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında cenaze, incelenmek üzere ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.