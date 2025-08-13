İstanbul’da Otomobille Şarampole Yuvarlanan Öğretmenden Acı Haber

ŞİLE OTOYOLUNDA KAZA MEYDANA GELDİ

Şile Otoyolu Ömerli mevkiinde trajik bir kaza yaşandı. Şile yönünde seyrine devam eden Yelda Karaduman yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Yan taraftaki toprak yolu aşarak şarampole yuvalanan araç, bir ağaca çarparak durdu. Kazayı gören diğer sürücülerin bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Araca ulaşan ekiplerin gerçekleştirdiği kontrollerde, sürücü Yelda Karaduman’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Karaduman’ın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na nakledildi.

ÖĞRETMEN OLDUĞU BİLGİSİ EDİNİLDİ

Hayatını kaybeden Yelda Karaduman’ın, özel bir eğitim kurumunda öğretmen olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.