İstanbul’da Oyuncu Cinayet İşledi

İLK İFADE ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Fatih’te tartıştığı arkadaşı Elif Kırav’ı evinde bıçakla öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın emniyetteki ilk ifadesi gün yüzüne çıktı. Akdağ, ifadesinde, “Gece dışarda alkol aldık. Daha sonra eve geçip alkol almaya devam ettik. Aramızda sebepsiz yere kavga çıktı ve Elif bana vurdu. Aramızda boğuşma yaşanırken yere düştük. Hareketsiz yattığını görünce korkup kaçtım” dedi.

OLAYIN DETAYLARI

Fatih’te dün meydana gelen bu olayda, Sevil Akdağ ile arkadaşı Elif Kırav arasında çıkan sözlü tartışma sonrasında Akdağ, Elif Kırav’ı bıçakla öldürdükten sonra evden ayrıldı. Durumu fark eden komşular, gelen sesler üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucu güvenlik kameralarını inceleyerek Kaçan Sevil Akdağ’ı Esenyurt’ta yakalayarak gözaltına aldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Akdağ’ın, Elif Kırav’ı bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı anlar bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akdağ’ın sokakta yürüdüğü ve hızlı bir şekilde ara sokaklardan kaçtığı görüldü. Gözaltına alınan Akdağ’ın ilk ifadesinde, Elif ile arkadaş olduklarını, gece boyunca dışarıda birlikte alkol aldıklarını ve daha sonra eve gelerek alkol almaya devam ettiklerini kaydetti.

KAVGA VE SONUCU

Akdağ, sabah saatlerinde, aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını, Elif’in kendisine vurduğunu, boğuşma esnasında birlikte yere düştüklerini ve Elif’i yerde hareketsiz görünce korkup kaçtığını ifade etti. Olay anında aşırı alkol aldığı için olup bitenler hakkında fazla bir şey hatırlamadığını belirtti.