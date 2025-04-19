İstanbul’da Oyuncu Sevil Akdağ, Arkadaşını Öldürdü

İSTANBUL’DA ÜZÜCÜ BİR OLAY

İstanbul Fatih’te yaşayan oyuncu Sevil Akdağ, arkadaşı Elif Kırav’la girdiği tartışma sonucunda onu bıçakla öldürdü. Olayın ardından evden ayrılan Akdağ, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olaydan sonra oyuncunun sokakta yürüdüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Meydana gelen olay, dün saat 13.00 sıralarında Fatih İskenderpaşa Mahallesi’nde gerçekleşti.

TARTIŞMA KANLI BİR SONUCA GİTTİ

Alınan bilgilere göre, Elif Kırav ve Sevil Akdağ, Kırav’ın evinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 32 yaşındaki Sevil Akdağ, 29 yaşındaki arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak hayatına son verdi. İddialara göre, Akdağ, daha sonra Kırav’ın bileklerini de kesmiş. Olayın ardından genç kadının çığlıklarını duyan komşuları, durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, bölgede geniş çaplı bir inceleme başlattı.

KAÇAN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan Sevil Akdağ’ı kısa süre içinde yakalamayı başardı. Akdağ’ın evden ayrılmasından sonra sokakta yürüdüğü anlar görüntülendi. Görüntülerde Akdağ’ın hızla yürüdüğü gözlemlendi.

KOMŞULAR ŞAŞKINLIK İÇİNDE

Olayı gören komşulardan Kevser Yenihayat, “Benim komşumdu, kendisini çocukluğundan beri tanıyorum. Annesinin sesini duyduk. Kadın torunlarıyla kızının yanına gelmişti. Kızını yerde yatarken görmüş. Ondan sonra da polisler geldi. Annesinin sesini duyduğumuzda yukarı çıktık. Hiçbir yere giremedik, polisler içeri sokmadı. Kız bıçaklanmış. Annesini dışarı aldılar. Annesi kendinde değildi, hastaneye kaldırdılar. Burada annesi ve babasıyla yaşıyordu” şeklinde konuştu.

Gözaltına alınan Sevil Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.