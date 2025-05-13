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İstanbul’da Özdil’e Soruşturma Açıldı

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Yılmaz Özdil’in sosyal medya paylaşımı dolayısıyla Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi gereğince otomatik olarak soruşturma başlattığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdil’in “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda” şeklindeki ifadeleri nedeniyle işlem yapıldığı belirtildi.

SORUŞTURMA NEDENİ AÇIKLANDI

Açıklamada, “Yılmaz Özdil şahıs hakkında bugün kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti Devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.” denildi. Özdil’in ifadesi, sosyal medya platformlarında tartışmalara yol açtı.

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