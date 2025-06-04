İstanbul’da Özgür Özel’e Soruşturma Başlatıldı

CHP GENEL BAŞKANI ÜZERİNDE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, bugün gerçekleştirilen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle re’sen bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılığın yaptığı yazılı açıklamada, Özel’in ifadelerinin “yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret” suçlarını oluşturduğu vurgulandı.

MİTİNGDEKİ SÖZLER GÜNDEME YETİŞTİ

Açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında bugün ilimizde düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın Gürlek hakkında sarf ettiği sözlerden dolayı, Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında re’sen soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri kullanıldı. Bu gelişme, gündeme damgasını vurdu ve siyasi arenada yeni tartışmalara yol açabileceği düşünülüyor.