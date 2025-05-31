İstanbul’da Papara Hakkında Soruşturma Devam Ediyor

SORUŞTURMA DETAYLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’ye yönelik yürütülen soruşturmanın detaylarını aktarıyor. Şirketin, ‘yasa dışı bahis’ işlemlerine aracılık yaptığı ve bu işlemlerle ilgili para transferlerine katıldığı iddia ediliyor. Başsavcılık, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “kurulan örgüte üye olmak”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlamalarıyla soruşturma başlattı. Şu ana kadar gözaltına alınan 15 şüpheli, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık, bu şüphelilerin tamamı için ‘tutuklama’ talep etti.

TUTUKLAMALAR VE SERBEST BIRAKILANLAR

Hakimlik önüne çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu tutuklamalar arasında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı da bulunuyor. Diğer 4 şüpheli ise ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza’ şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, açıklamasında Karslı’nın 2016’dan bu yana elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldığına dikkat çekti. Ayrıca, şirketin yasa dışı bahis işlemleriyle ilgili her bir aşamada ücret tahsil edebilme kapasitesine sahip olduğu ve yapılan incelemelerin bahis işlemlerini aksatmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Papara’nın sisteminin yasa dışı bahis suçunun işlenmesinde yoğun şekilde kullanıldığı, bu durumu kolaylaştırdığı belirtiliyor. Yapılan analizlerde, Papara üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı kaydedildi. Bu hesaplardan elde edilen yasa dışı finansal hacmin yüksek olduğu ifade edildi. İlgili meblağın, platform aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarılması ve suç gelirlerinin 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilmesine çalışıldığı ortaya kondu.

Açıklamada ayrıca, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği halinde olduğu” vurgulandı. Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir rol üstlendiği, kuruluşun ödemelerin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığına dikkat çekiliyor. Örgüt elebaşı ve üyelerine ait 8 şirkete, bir yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villaya yönelik mal varlıklarına el koyma tedbiri uygulandığı, bunun yanı sıra şirketlere TMSF tarafından kayyum atandığı bildirildi.