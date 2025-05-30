İstanbul’da Papara’ya soruşturma sürdü. Şüphelilerden 11’i tutuklandı. Biri Karslı, diğerleri serbest bırakıldı. Yasa dışı bahis bağlantısı tespit edildi. Papara önemli finansman aracı oldu. Mal varlıklarına el konuldu

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINCA YAPILAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Papara Elektronik Para AŞ’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında ‘yasa dışı bahis’ para trafiğine ön ayak olduğu ve bu örgütlerin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiği iddialarıyla hareket ediyor. Savcılık, şüpheliler hakkında ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘kurulan örgüte üye olmak’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak’ ve ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlamalarına başvuruyor.

GAZOTİYLA İFADELER TAMAMLANIYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 15 şüphelinin, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından 4 savcı önünde ifade alma işlemleri tamamlandı. Savcılık, aralarında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın bulunduğu tüm şüphelileri ‘tutuklama’ talebiyle hakimliğe sevk ediyor. 11 şüpheli, adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklular arasında Karslı’nın da yer aldığı öğrenildi. Diğer 4 şüpheli ise ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘imza’ şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılıyor.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasına göre, Papara Elektronik Para AŞ’nin sahibi Ahmed Faruk Karslı, 2016 yılından itibaren elektronik para kuruluşu olarak faaliyet izni aldı. Yapılan incelemelerde, şirketin hesapları üzerinden yasa dışı bahisle ilgili her transfer aşamasında ücret tahsil edebildiği ifade edildi. Bu hesaplarla yapılan incelemenin, bahis işlemlerini aksatmadığı ve şirketin bu aktivitelerden gelir elde etmesini sağladığı belirtildi.

BİLGİLER YASAL KAYNAKLARDAN ALINDI

Açıklamada, TCMB, MASAK ve diğer kurumların raporlarına dayanarak, Papara’nın yasa dışı bahis suçlarının işlenmesinde sistematik ve yoğun olarak kullanıldığı, şirketin bu suçların işlenmesini ve para transferlerini kolaylaştırdığı bildirildi. Araştırmalar sonucunda Papara sistemleri üzerinden açılan 26 bin 12 hesaptan 102’sinin yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığı, bu hesaplardan elde edilen yüksek miktardaki yasa dışı finansal hacmin, 274 farklı banka hesabına aktarıldığı kaydedildi.

KRİPTO CÜZDANLARINA YÖNLENDİRME

Söz konusu meblağın daha sonra 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirildiği ve aklanmaya çalışıldığı aktarıldı. Açıklamada, “Tespit edilen 5 kripto cüzdan hesabı sahibinin, yasa dışı bahis örgüt liderleriyle işbirliği içinde olduğuna ve bu çerçevede Papara’nın yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde bulunduğuna kanaat getirildi.” denildi. Ayrıca, Papara Elektronik Para AŞ’nin yasa dışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir araç haline geldiği, şirketin faaliyetlerinin ödemelerin güvenliğini tehdit ettiği vurgulandı. Örgüt elebaşı ve üyelerine ait çeşitli mal varlıklarına yönelik el koyma tedbirleri uygulanırken, şirketlere TMSF’nin kayyum olarak atandığı bildirildi.