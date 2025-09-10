Gündem

İstanbul’da Park Halindeki Araçta Ceset

istanbul-da-park-halindeki-aracta-ceset

YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA BULUNDU

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, Halkalı İstasyon Mahallesi Yarumburgaz Caddesi’nde devam eden yol çalışması sırasında, belediye işçileri park edilmiş bir otomobilde hareketsiz yatan bir kişi fark etti. Durumu hemen polise bildirerek yardım istedi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVE KOŞTU

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, aracın içinde yatan erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, olay yerini emniyet şeridiyle çevreleyerek güvenlik önlemlerini aldı ve olay yeri ekipleri de araçta detaylı incelemeler gerçekleştirdi.

CENAZE NAKİL ARACIYLA ADLİTIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalar sonrasında, hayatını kaybeden kişi otopsi işlemleri için cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Park halindeki otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

2025-2026 Umre Ücretleri Belirlenmiş Bulunuyor!

Umre başvuru dönemi sürerken, Diyanet İşleri Başkanlığı 2025-2026 yılı için güncel umre ücretlerini açıkladı. Ücret detayları merakla bekleniyor.
Gündem

Sahte E-İmzalarla Kamuya Sızdılar

Kamu görevlilerinin e-imzalarını kullanan çete, sahte diplomalar üreterek dikkat çekti. Duruşma ise 12 Eylül'de başlayacak; sistemin işleyişi merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.