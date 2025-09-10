İstanbul’da Park Halindeki Araçta Ceset

YOL ÇALIŞMASI SIRASINDA BULUNDU

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde, Halkalı İstasyon Mahallesi Yarumburgaz Caddesi’nde devam eden yol çalışması sırasında, belediye işçileri park edilmiş bir otomobilde hareketsiz yatan bir kişi fark etti. Durumu hemen polise bildirerek yardım istedi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVE KOŞTU

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, aracın içinde yatan erkeğin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis, olay yerini emniyet şeridiyle çevreleyerek güvenlik önlemlerini aldı ve olay yeri ekipleri de araçta detaylı incelemeler gerçekleştirdi.

CENAZE NAKİL ARACIYLA ADLİTIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Yapılan çalışmalar sonrasında, hayatını kaybeden kişi otopsi işlemleri için cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Park halindeki otomobil ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.