İstanbul’da Patates Yüklü Tır Devrildi

ARNAKUTKÖY’DE TIRIN DEVRİLMESİ

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, patates yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olayın ardından çok sayıda patates tarlaya döküldü ve yol trafiğe kapandı. Kazanın meydana geldiği anlar dron ile havadan kaydedildi.

KAZA ANI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Kaza, saat 17.00 sularında Hadımköy Mahallesi’nde gerçekleşti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır devrilerek yaklaşık tonlarca patatesi tarım arazisine ve yola yaydı. Abdül Ezel Paşa Caddesi, bu kaza nedeniyle tamamen trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri yönlendirildi. Devrilen tırın yakıt deposunun delinmesi sonucu yola yakıt akışı da yaşandı. Jandarma, kaza alanı ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı. Neyse ki, tırın sürücüsü olayı yara almadan atlattı.

TIRIN KALDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Devrilen tır ve dökülen patatesler dron kamerası ile havadan görüntülendi. Tırın kaldırılması için yapılan çalışmalar ise devam ediyor.