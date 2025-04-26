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İstanbul’da Patenle Yolculuk Tehlikeli

TEHLİKELİ YOLCULUK ANLARI

İstanbul’da patenle seyahat eden gençlerin İETT otobüslerinin arkasına tutunarak yaptıkları bu tehlikeli yolculuklar, cep telefonu kameralarına yansıdı. Gençlerin, otobüsün arkasına tutunarak trafiikte ilerlemeleri halkın dikkatini çekti.

PATENLİ GENÇLERİN GÖRÜNTÜLERİ

Görüntüler, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kaydedildi. Paten kullanan çocukların otobüsün arkasında hareket ettikleri anlar izleyenleri endişelendirdi. Bu tür aktivitelerin, gençlerin güvenliği açısından büyük risk taşıdığı ifade ediliyor.

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