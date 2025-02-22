İstanbul’da Pazartesi Okullar Açık Olacak mı?

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Çarşamba gününden itibaren İstanbul’da etkili olan kar yağışı, perşembe ve cuma günlerinde eğitime ara verilmesine neden oldu. Meteoroloji’nin hava tahminlerine göre, kar yağışının hafta sonu boyunca devam etmesi bekleniyor. Bu durum, öğrenci ve velilerin zihninde “Pazartesi okullar tatil mi?” sorusunu gündeme getiriyor.

VALİ GÜL’DEN AÇIKLAMALAR

Merak edilen sorular, TV100 yayınında İstanbul Valisi Davut Gül’e yöneltildi. Vali Gül, tatil kararının hava durumuna bağlı şekilde alınacağını ifade etti. Gül’ün açıklamaları şöyle: “Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız.”