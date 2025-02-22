İstanbul’da Pazartesi Okullar Tatil Olacak mı?

HAFTA SONUNDA KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK

Çarşamba gününden itibaren İstanbul’da etkili olan kar yağışı, perşembe ve cuma günü eğitimde aksamalara yol açtı. Meteoroloji, kar yağışının hafta sonu boyunca sürmesini bekliyor. Bu durum, öğrenci ve velilerin “Pazartesi okullar tatil mi?” sorusunu merak etmelerine neden oldu.

İSTANBUL VALİSİ’NDEN AÇIKLAMA

Soru, TV100 yayınında İstanbul Valisi Davut Gül’e yöneltildi. Vali Gül, eğitim durumu hakkında kararın meteorolojik koşullara bağlı olacağını belirtti. Gül’ün açıklamaları ise şöyle: “Tatil işi benim isteğime bağlı ya da çok keyfi bir durum değil. Hava durumu kötüyse olur ama hava durumu iyiyse tatile gerek yok. Çocuklarımız öğretmenlerini özlemişlerdir, o heyecanla okullarına giderler. Ama gördüğümüz kadarıyla, meteoroloji tahminlerine baktığımız kadarıyla pazartesi hava güzel. İnşallah pazartesi gününden başlayarak okulun artık tadını çıkartacağız.”