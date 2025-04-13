İstanbul’da Pembe Ay Görüldü

BAHARIN HABERCİSİ DOLUNAY GÖKYÜZÜNDEKİ YERİNİ ALDI

İstanbul’da baharın müjdecisi olarak bilinen ve “Pembe Ay” olarak anılan Dolunay, gökyüzünde etkileyici bir manzara sunuyor. Türkiye’nin pek çok bölgesinden gözlemlenen bu renkli Dolunay, sabah saat 06.24’te tamamen battı. Battığı an, Üsküdar sahilinde Kız Kulesi ile eşsiz bir görüntü sergileyerek sahil boyunca yer alan izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Dolunay, İstanbul’un farklı yerlerinden de izlenebilirken, pek çok kişi bu güzelliği görmek amacıyla dışarı çıktı.

PEMBE DOLUNAY’IN ANLAMINA DAİR

Her ne kadar “Pembe Dolunay” ismine sahip olsa da, bu gece Ay, gerçek anlamda pembe bir ton sergilemeyecek. Bu isim, Kuzey Amerika’daki yerli halklardan özellikle Algonquin kabilesinin ilkbaharda açan pembe yaban çiçeklerinden esinlenerek verdiği geleneksel bir adlandırmadan kaynaklanıyor. Haneye baharın gelişini simgelerken, doğanın uyanışını da temsil ediyor. Dolunay, insanların doğa ile yeniden bağlantı kurmasına olanak sağlıyor ve bu gece gözlemlenen manzaralar, pek çok kişi için keyifli bir deneyim oluşturuyor.