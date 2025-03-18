İstanbul’da Planlı Elektrik Kesintileri Açıklandı

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Bahçelievler’de elektrik kesintisi BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi, 18 Mart’ı işaret ederek İstanbul’un çeşitli bölgelerinde elektrik kesintilerinin yaşanacağını duyuruyor. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” sorularının cevapları haberimizde yer alıyor.

KESİNTİLERİN SAATLERİ VE NEDENİ

18 Mart 2025 tarihinde saat 09:00 ile 15:00 arasında, “Abone/Şube Bağlantısı” nedeni ile Bahçelievler ilçesinin Merkez-Fevzi Çakmak Mahallesi’nin Yuvam Sk bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. Ayrıca aynı tarihte ve saat aralığında, “Bakım Çalışması-Önleyici Bakım” nedeniyle yine Bahçelievler’in Merkez-Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Hendek, Hendek Çıkmazı, Hüseyin Şahin, Nenehatun Sk bölgelerinde de elektrik kesintisi oluşturuluyor.

GENİŞ KAPSAMLI BAKIM ÇALIŞMALARI

Başka bir kesinti de 18 Mart 2025 tarihinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında yapılacak. Bu kesinti, “Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı” sebebi ile Bahçelievler’in Merkez-Kocasinan Merkez Mahallesi’nde bulunan Hare, Hastane, Ordu, Turgutreis 2, Yalaz 1 Sk ile Soğanlı Mahallesi’nde Cumhuriyet 1, Kemal Sunal, Sezer, Tezer, Tuna, Çavuşpaşa Sk ve Şirinevler Mahallesi’nde de Akgün, Hastane Sk bölgelerinde meydana gelecek. Kesinti, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek yapılacak.