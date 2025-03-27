İstanbul’da Planlı Elektrik Kesintileri Listesi

BEŞİKTAŞ’TA ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA

Beşiktaş ve çevresinde elektrik kesintileri, BEDAŞ tarafından duyurulan liste aracılığıyla araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin açıklamasına göre, 28 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul’da hangi ilçelerde elektriklerin kesileceği ve elektriğin yeniden ne zaman geleceğiyle ilgili detaylar haberimizde bulunuyor.

BAKIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE KESİNTİLER

28 Mart 2025 tarihinde saat 09:00’dan 15:00’a kadar sürecek olan elektrik kesintisinin nedeni bakım çalışmaları olarak belirtiliyor. Kesinti, Beşiktaş ilçesinin Dikili Taş ve Gayrettepe mahallelerini, Şişli ilçesinin ise Fulya mahallesini etkileyecek. Bu süreçte, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin gözetileceği ifade ediliyor.

HAVALİ HAT YENİLEME ÇALIŞMALARI

Aynı tarihte yine 09:00 ile 15:00 saatleri arasında, Beşiktaş’ta havai hat bakım çalışması da gerçekleştirilecek. Kesintiden etkilenecek bölgeler arasında Beşiktaş ilçesine bağlı Kuruçeşme mahallesi ile Akıncılar, Gülçimen, Muhtar Nurettin, Yeşilpınar, Çağrı ve Özeefe sokakları yer alıyor. Bu çalışmalarda da iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin dikkate alınacağı vurgulanıyor.