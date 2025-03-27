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İstanbul’da Planlı Elektrik Kesintisi Detayları

BAKIRKÖY’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ GİBİ HİZMETLER PLANLANIYOR

Bakırköy’de elektrik kesintisi, BEDAŞ tarafından sağlanan elektrik kesintisi listesi ile araştırılabiliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin açıklamasına göre, 28 Mart tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerle elektrik kesintileri gerçekleşecek. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacağı ve ne zaman elektrik geleceği bu günlerde merak ediliyor.

28 MART 2025 TARİHLİ KESİNTİLER

28 Mart 2025 tarihinde 09:00 – 12:00 saatleri arasında Bakırköy ilçesinin Merkez-Ataköy 2-5-6. Kısım mahallelerinde yer alan 19 Mayıs sokaklarında elektrik kesintisi yaşanacak. Bu kesinti, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı nedeni ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni gözeterek gerçekleştirilmekte.

Ayrıca, 28 Mart 2025 tarihinde 12:00 – 15:00 saatleri arasında ise aynı bölgede, yani Merkez-Ataköy 2-5-6. Kısım mahallelerinde yer alan 19 Mayıs, Dumlupınar ve Mutlu sokaklarında da elektrik kesintisi yapılacak. Bu kesinti de yine Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı sebebiyle gerçekleştiriliyor ve İş Sağlığı ve Güvenliği ön planda tutuluyor.

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