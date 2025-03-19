İstanbul’da Planlı Elektrik Kesintisi Duyurusu

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA YAPILAN AÇIKLAMA

Sarıyer’de elektrik kesintileri BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden yapılan açıklamaya göre 20 Mart tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. İstanbul’un hangi ilçelerinde elektrik kesileceği ve elektriğin ne zaman geleceği merak ediliyor.

SARIYER’DE GERÇEKLEŞECEK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

20 Mart 2025 tarihinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Sarıyer’in Uskumruköy mahallesinde bazı sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak. Kesintinin nedeni bakım çalışması kapsamında uygulanan kapsamlı trafo merkezi bakımıdır. Elektrik kesintisinden etkilenen cadde ve sokaklar arasında Arıköy’deki Acelya, Ceviz, Defne, Dişbudak, Gülibrişim, Kasımpatı, Köknar, Lavanta, Meşe, Palmiye, Sardunya, Servi, Çınar, İğde, ve diğer çeşitli bölgeler bulunmaktadır.

DIĞER BÖLGELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ UYGULAMALARI

Aynı gün saat 09:00 ile 15:00 arasında Sarıyer Uskumruköy mahallesinin 7.Cadde, Akkavak, Arıköy Ihlamur, Arıköy Ilgın, Arıköy Kardelen, Arıköy Leylak, Arıköy Manolya, Arıköy Papatya, ve Arıköy Çiğdem sokakları da elektrik kesintisinden etkilenecek. Bakım çalışması amacıyla yapılan kesintiler, iş sağlığı ve güvenliğini gözeterek uygulanıyor.

TEKRARLAYAN BAKIM ÇALIŞMALARI VE ETKİLEDİĞİ BÖLGELER

20 Mart 2025’te 09:00 ile 15:00 saatleri arasında Uskumruköy mahallesinin Arıköy Defne, Arıköy Erguvan, Arıköy Manolya, Arıköy Menekşe, Arıköy Meşe, Arıköy Servi, Arıköy Susam, Arıköy Yasemin, Gümüşsuyu ve Taşkışla sokakları da bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisine uğrayacak. Yine bu kesintilerin amacı, bakım işlemlerinin iş sağlığı ve güvenliği açısından önem taşıdığı vurgulanmaktadır.