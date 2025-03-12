İstanbul’da Planlı Elektrik Kesintisi Yaşanacak

İSTANBUL’DA ELEKTRİK KESİNTİSİ FATURASI

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile merak ediliyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) gelen bilgilere göre 13 Mart günü İstanbul’un farklı bölgelerinde çeşitli sürelerde elektrik kesintileri meydana gelecek. İstanbul’da hangi yerlerde elektrik kesilecek ve elektrik ne zaman geri gelecek? İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri haberimizde yer alıyor.

KESİNTİLERİN DETAYLARI

Elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini duyurdu. Elektrik kesintileri şu şekildedir:

2025-03-13 09:00:00 – 15:00:00 tarihleri arasında bakım çalışması nedeniyle Beyoğlu ilçesinin Halıcıoğlu mahallesinde, “Kalfayamacı, Kandemir, Maltız, Yeni Çıksalin Camii, Çakırbeyler, Şan sk” bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacak. Aynı gün 10:00:00 – 15:00:00 saatleri arasında Beyoğlu ilçesinin Hacımim mahallesinde, “Kemeralti, Vekilharç sk / Müeyyetzade mahallesinde, Necatibey, Serçe sk” bölgelerinde abone/şube bağlantısı yapılacak ve kesinti yaşanacak. Ayrıca 2025-03-13 22:00:00 – 02:00:00 saatleri arasında Beyoğlu’nun Katip Mustafa Çelebi mahallesi ve çevresinde farklı cadde ve sokaklarda yine abone/şube bağlantısı sebebiyle elektrik kesintisi olacak.

BAKIM VE YATIRIM ÇALIŞMALARI

Beylikdüzü ilçesinde 2025-03-13 09:00:00 – 15:00:00 saatlerinde bakım çalışması nedeniyle, Barış mahallesinin “Enver Adakan, Gazi, Rüzgarlı, Çiftlik sk” bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Aynı zamanda aynı tarihler arasında Beylikdüzü’nde “Yakuplu mahallesindeki 23., 27., 48., 50., 52., 54., 66., 68., 70., 72., 74., Barış, Mareşal Fevzi Çakmak, Mohaç, Özalsk” bölgelerinde de yatırım/dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacak.

Gaziosmanpaşa ilçesinde de 2025-03-13 09:00:00 – 15:00:00 saatleri arasında bakım çalışması ve yatırım/dönüşüm çalışmaları yapılacak. Mevlana mahallesinin “869/2., 870., 871., 884., 884/1., 884/2., İbrahim Hayırloğlu sk” bölgelerinde de elektrik kesintisi olacak. Ek olarak, Gaziosmanpaşa Hürriyet mahallesinde de 10:00:00 – 14:00:00 saatleri arasında abone/şube bağlantısı gerçekleştirilecektir.