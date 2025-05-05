İstanbul’da Polis Çete Tarafından Kaçırıldı

İSTANBUL’DA BİR POLİSİN KAÇIRILMASI OLAYI

İstanbul’da emniyette görev yapan bir polisin çete üyeleri için çalıştığı yönündeki ihbarlar sonrasında yaşanan olay dramatik bir hal aldı. İddialara göre, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Gökhan U., mafya gruplarıyla irtibat kurmaya başladı. Gökhan U.’nun bazı kişiler için sorgulama gerçekleştirdiği ve gizli bilgileri elde ettiği öne sürüldü.

GÖKHAN U. VE DİĞER POLİSLER İZLENDİ

Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Gökhan U. ve onunla işbirliği içerisinde olan diğer polislerin çetelerle bağlantısını tespit etmek için takip çalışmaları başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda Gökhan U. ve bağlantılı kişilerin birden fazla çeteye gizli bilgiler aktardığı belirlendi. Fakat, Gökhan U. bu durumu fark ettiğinde olaylar kontrolden çıktı.

Gökhan U.’nun gittiği restoranda çalışanlar, onu takip eden bir polisi darp edip kaçırdı. Kaçırılan polis, çete üyeleri tarafından aracın bagajına konarak bir inşaata götürüldü. Burada polisin kafasına silah dayandığı bilgisi edinildi.

DARP EDİLEN POLİSİN İFADESİ

Yaşanan skandala ilişkin hazırlanan iddianamede, darp edilen polis memurunun ifadesine de yer verildi. Polis, yaptığı ifadesinde, “Gökhan U.’nun buluşma yapacağı yerde ekip arkadaşlarımla birlikte görev aldık. Gökhan U.’nun kullandığı aracı görecek şekilde bir yerde oturdum. Buluşma yerinden çıkan Gökhan U., yanındaki çalışanlara benim oturduğum yeri gösterdi. İçeriden çıkan 8-10 kişilik grup bana doğru geldiler. Bana ne beklediğimi sordular ve beni götürmeye çalıştılar” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, darp edilen polis, grubun kendisine yönelik tehditlerini de şöyle dile getirdi: “Pantolunumdaki ekip aracının anahtarını aldılar. Şahıslardan biri, ‘Kaç gündür vuracak adam arıyorduk, ne ayaksın lan sen?’ dedi. Yanındaki grupla birlikte beni darp etmeye başladılar.”