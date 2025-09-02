İstanbul’da Polis Ekipleri 7 Bin 779 Kişi Yakaladı

HÜKÜMLÜLERİN YAKALANMASI İÇİN OPERASYON

İstanbul’da gerçekleştirilen polis operasyonlarında, ağustos ayı boyunca haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 bin 578 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 5 bin 201 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 1-31 Ağustos tarihleri arasında aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yaptı.

KAPSAMLI SUÇLARLA YAKALAMALAR YAPILDI

Yapılan operasyonlar sırasında, ‘kasten öldürme’, ‘silahla yağma’, ‘cinsel saldırı’, ‘hırsızlık’, ‘dolandırıcılık’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ gibi ağır suçlardan yakalama kararı olan kişilere odaklanıldı. Bu süreçte, 59 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Enver K.O.’nun da aralarında bulunduğu 2 bin 578 hükümlü yakalanarak çeşitli polis merkezlerine teslim edildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Yakalanan hükümlülerden 54’ünün 20 yıldan fazla cezası, 140’ının 10 ila 20 yıl arasında cezası, 298’inin 5 ila 10 yıl arasında cezası ve 2 bin 86’sının ise 5 yıldan az cezası bulunduğu belirlendi. Ayrıca, toplamda 5 bin 201 şüpheli de yakalanarak gerekli işlemler için ilgili polis merkezlerine teslim edildi. Toplamda 7 bin 779 kişinin işlemleri tamamlanmak üzere polis merkezlerine götürüldü.