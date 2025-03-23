İstanbul’da Polis Memuruna Asit Saldırısı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA AÇIKLAMADA BULUNDU

İstanbul Saraçhane’de bu gece gerçekleşen gösteriler sırasında, bir polis memuruna asit atıldığı bilgisi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Bakan Yerlikaya, olay hakkında yaptığı paylaşımda, “Saraçhane’de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı.” şeklinde ifadelere yer verdi.

SORUMLULUK VE HUZUR VURGUSU

Ayrıca, İçişleri Bakanı sözlerine devam ederek, “Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler.” dedi. Bakan Yerlikaya, milletin huzur ve güvenine yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

POLİSİN GÖREVİNE VURGU

Bakan, Türkiye’nin huzur ve güveninin temeli olan polislerin görevlerini kararlılıkla yerine getirdiğinin vurgusunu yaparak, polis memurunun üniformasının görüntüsüne de dikkat çekti.