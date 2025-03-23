Haberler

İstanbul’da Polis Memuruna Asit Saldırısı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA AÇIKLAMADA BULUNDU

İstanbul Saraçhane’de bu gece gerçekleşen gösteriler sırasında, bir polis memuruna asit atıldığı bilgisi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından duyuruldu. Bakan Yerlikaya, olay hakkında yaptığı paylaşımda, “Saraçhane’de bu gece yapılan gösterilerde bir polis memurumuza asit atıldı.” şeklinde ifadelere yer verdi.

SORUMLULUK VE HUZUR VURGUSU

Ayrıca, İçişleri Bakanı sözlerine devam ederek, “Sokak çağrısı yapanlar hangi veballeri, hangi hukuki sorumlulukları aldıklarını iyi düşünsünler.” dedi. Bakan Yerlikaya, milletin huzur ve güvenine yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu belirterek, “Altını çizerek bir kez daha ifade ediyorum: Milletimizin huzur ve güvenini tehdit edenlere, vandallığa asla izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

POLİSİN GÖREVİNE VURGU

Bakan, Türkiye’nin huzur ve güveninin temeli olan polislerin görevlerini kararlılıkla yerine getirdiğinin vurgusunu yaparak, polis memurunun üniformasının görüntüsüne de dikkat çekti.

ÖNEMLİ

Haberler

İmamoğlu’nun Tutuklanma Talebi Sonrası Arbede Çıktı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mahkemeye sevk edilmesiyle birlikte Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar yaşandı. Avukatlar ve milletvekilleri barikatları aşma girişiminde bulundu.
Haberler

İmamoğlu Ve Diğer İsimlere Tutuklama Talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler için terör ve yolsuzluk suçlamalarıyla tutuklama talep etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.