İstanbul’da Polis Müdahalesi: CHP’li Vekil Yaralandı

PROTESTOLARDA YAŞANANLAR

İstanbul’da dün akşam Saraçhane’de gerçekleşen protestolar sırasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz yaralandı. Şu an durumu iyi olan Yavuzyılmaz, ambulansta yapılan müdahalenin ardından “Bu sertliğe o pırıl pırıl çocuklar maruz kaldığında telafisi mümkün olmaz. Cana kasteden bir durum” diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından gerçekleşen bu protestolara CHP’li milletvekillerinin de katıldıkları gözlemlendi.

POLİS MÜDAHALESİ VE YAVUZYILMAZ’IN AÇIKLAMALARI

Dün akşam CHP’nin düzenlediği mitingin ardından, protestoculara polisin müdahale etmesi sonucu Yavuzyılmaz yaralandı. Gaz kapsüllerinin atılmasıyla gazdan etkilenen Yavuzyılmaz’a ambulans içinde müdahale edildi. Yaşananları “Misket kapsülünü tetikle bastılar. Biri de tüple yandan müdahale etti” sözleriyle aktaran Yavuzyılmaz, polisin şiddetinin gençlere uygulanan bir baskı şekli olduğunu vurguladı. Protestoculara müdahale edilmesini engellemeye çalıştıklarını belirten Yavuzyılmaz, “Orada harekete geçen polisleri iki-üç dakika durdurmuş, oyalamış olduk. Bu arada belki binlerce genç uzaklaşma fırsatı buldu” ifadesini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından da “Saraçhane’de Genel Başkanımızın konuşması biter bitmez gençlerimize yönelik başlatılan şiddeti engellemek için müdahaleye karşı durduk. Duruşumuz net, duruşumuz kararlı” şeklinde bir paylaşım yaptı. Ayrıca, Yavuzyılmaz, “Şu an iyiyim, mücadeleye devam” diyerek yaşanan olaylara karşı kararlılığını gösterdi. Polisin müdahalesi sonucu yaralanan bir diğer CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise hastane odasından yaptığı paylaşımlarla durumu gözler önüne serdi.