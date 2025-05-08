İstanbul’da Pompa Görevlisi Bıçaklandı

OLAYIN GEÇTİĞİ YER VE ZAMAN

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde, Petrol Ofisi’ne ait bir akaryakıt istasyonunda, pompa görevlisi olarak çalışan bir kişi, işten atılma sebebi olarak gördüğü mesai arkadaşını bıçakladı. Bu olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi.

TARTIŞMA VE SALDIRI ANLARI

İddiaya göre, akaryakıt istasyonunda çalışan iki görevli arasında bir tartışma yaşandı ve sonucunda işletme yetkilileri tarafından bir kişinin işine son verildi. İşten çıkarılan şahıs, birkaç saat sonra istasyona dönerek işten atılmasına neden olan mesai arkadaşını bacağından bıçakladı. Bıçaklı saldırı sonucunda yaralanan istasyon çalışanı yere yığıldı. Saldırı anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

POLİSİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR

Olayın ardından polis, yaşananların detaylarını araştırmak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarındaki görüntüler, olayın aydınlatılmasında önemli bir rol oynayabiliyor. Yetkililer, konuyla ilgili incelemelere devam ediyor.