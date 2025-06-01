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İstanbul’da Porselen Mağazası Açıldı

İLK RESMİ SATIŞ MAĞAZASI AÇILDI

İstanbul’da, Çin’in “porselen başkenti” olarak bilinen Jingdezhen’de üretilen porselen ürünlerin Türkiye’deki ilk resmi satış mağazası açıldı. Bu mağaza, Jingdezhen kenti ile Türkiye’nin tarihi seramik merkezi olan İznik arasındaki stratejik ortaklığın bir sonucu olarak ortaya çıktı ve iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerde yeni bir gelişmeyi işaret ediyor.

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI

Açılış, Jingdezhen ve İznik arasında seramik alanında etkileşimi artırmayı hedefleyen bir işbirliği anlaşmasının imzalanmasıyla da taçlandırıldı. Bu anlaşma, 2021 yılında tesis edilen kardeş kent ortaklığına dayanarak, ortak sergiler, araştırmalar ve ticaret girişimlerini teşvik etme gayretlerini resmileştiriyor.

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