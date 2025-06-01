İstanbul’da Porselen Mağazası Açıldı

MAĞAZANIN AÇILIŞI VE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİ

İstanbul’da, “porselen başkenti” olarak bilinen Jingdezhen’de üretilen porselen ürünlerin Türkiye’deki ilk resmi satış mağazası açıldı. Bu mağaza, Jingdezhen kenti ile Türkiye’nin tarihi seramik merkezi İznik arasındaki stratejik ortaklığın bir ürünü olarak ortaya çıkıyor. Açılış, iki ülke arasındaki kültürel ve ekonomik ilişkilerde önemli bir adım atıldığını gösteriyor.

SEÇKİN KOLLEKSİYON VE İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Fenerbahçe semtindeki mağazada, Song Hanedanlığı’ndan bu yana imparatorluk porselenleri üreten Jingdezhen’den getirilen seçkin yemek takımları ve dekoratif seramikler sergileniyor. Cumartesi günü yapılan açılışla beraber, Jingdezhen ve İznik arasında seramik alanındaki etkileşimi artırmayı hedefleyen bir işbirliği anlaşması da imzalandı. 2021 yılında kurulan kardeş kent ortaklığına dayanan bu anlaşma, ortak sergiler, araştırmalar ve ticaret girişimlerini teşvik etme amacını güdüyor.

JİNGDEZHEN VE İZNİK’İN TARİHİ ÖNEMİ

Jingdezhen, bin yılı aşkın süredir yüksek kaliteli seramik üretimiyle tanınıyor. Kentteki bol kaolin yatakları ve gelişmiş üretim teknikleri, Çin işçiliği ve lüksünü simgeleyen yarı saydam porselenin yaratılmasında rol oynuyor. İznik ise 15. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı döneminde canlı çiçek desenleriyle ünlü çanak çömlek üretimi ile dikkat çekiyor. Selçuklu estetiği ve Çin’in mavi-beyaz porselenlerinden esinlenen İznik seramikleri, Avrupa ve İslam dünyasında büyük bir ilgi görüyor.