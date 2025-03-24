İstanbul’da Poşet Yüzünden Market Tartışması

POŞET YÜZÜNDEN TARTIŞMA BAŞLADI

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde, bir müşteri ekmek almak için girdiği markette çalışanla poşet nedeniyle tartışma yaşadı. Müşteri, poşet olmadığı için market çalışanından yardım istedi. Çalışan, paralı poşet sunarak teklifte bulundu ve bu durumu kabul etmeyen müşteri, yine de poşet talep etti.

TARTIŞMA KAVGA HALİNE DÖNÜŞÜYOR

Bu olaydan sonra, market çalışanı depoya gitmek yerine müşteriye paralı poşet vermek istedikçe, iki taraf arasında tartışma büyümeye başladı. Kısa sürede tartışma, kavgaya dönüştü. Market çalışanı, “Sen benim görüntümü nasıl çekersin?” diyerek müşterinin üzerine yürüyerek fiziksel saldırıda bulunmaya çalıştı. Çalışan, müşteriye ağır hakaretler ederek ortamı daha da gerginleştirerek olaya neden oldu.

SOSYAL MEDYA TEPKİ GÖSTERİYOR

Müşteri tarafından kaydedilen anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntüler, izleyenlerin dikkatini çekti ve konu hakkında çeşitli tepkiler geldi. Bu aşamada, yaşanan olayın toplumda yarattığı etki tartışılmaya devam ediyor.